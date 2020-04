«I supermercati restino chiusi le prossime due domeniche per l’emergenza coronavirus». Lo chiedono i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs del Trentino i quali sottolineano come i lavoratori siano «stremati e preoccupati all’idea di dover gestire un notevole afflusso di clientela se non si terrà chiuso».

«Ci aspettiamo coerenza dalla giunta provinciale e dunque che venga prolungata la chiusura domenicale e festiva per la domenica delle Palme, Pasqua e pasquetta. Si chiede giustamente ai cittadini di stare a casa e non allentare le misure. Tenere aperti i supermercati non avrebbe alcun senso», sottolineano i sindacati. «Nonostante le due chiusure domenicali non si sono verificate scene di accaparramenti o code eccessivamente lunghe.

Crediamo che i cittadini abbiano capito la partita importante che stiamo giocando. È fondamentale altrettanta attenzione da parte del governo provinciale».