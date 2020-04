Operativo da oggi il sito «Consegnointrentino», che offre ai cittadini una vetrina per fare acquisti senza muoversi da casa. Una piattaforma web sviluppata dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso Trentino Digitale, per consentire a tutte le imprese in grado di effettuare servizio di consegna a domicilio di dare visibilità ai servizi offerti e non fermare, per quanto possibile, la propria attività. La Provincia invita gli esercenti e le imprese che offrono questo servizio ai cittadini ad inserire i loro dati.

L’iscrizione al sito da parte delle imprese è libera e gratuita, aperta a pubblici esercizi, imprese commerciali, artigiane ed agricole, organizzate per effettuare il servizio di consegna a domicilio. I criteri di ricerca consentono una risposta in base al Comune, alla categoria merceologica o al nome dell’azienda digitati.

La registrazione di un’azienda può avvenire indipendentemente, basta cliccare sul pulsante “Iscrivi la tua attività” in alto a destra della home page, all’indirizzo https://consegnointrentino.provincia.tn.it/.

Gli assessori Roberto Failoni, Achille Spinelli e Giulia Zanotelli hanno inviato una lettera a tutte le associazioni di categoria trentine per invitarle a promuovere l’inserimento nel sito di tutte le attività che decidono di svolgere il servizio di consegna a domicilio.