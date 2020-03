Arrivano le istruzioni Inps per chiedere, da domani, il bonus per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo.

Le istruzioni sono contenute in una circolare appena pubblicata e chiariscono che per l’indennità di 600 euro non è prevista alcuna contribuzione figurativa. L’indennità non contribuisce alla formazioni del reddito. È erogata dall’Inps previa domanda, anche con il Pin semplificato, che potrà essere presentata da domani.