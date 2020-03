A seguito dell’emergenza coronavirus, da oggi anche Trentino Sviluppo raggiunge livelli di operatività minima. La presenza in sede, già ridotta ad un terzo del personale dalla scorsa settimana, con uffici operativi ma chiusi al pubblico dal 10 marzo, a partire da oggi si riduce ulteriormente: chiusa la sede di Progetto Manifattura, le funzioni della società continueranno ad essere garantite da una presenza minima presso la sede di via Zeni 8 a Rovereto di 10 persone, funzioni di presidenza e direzione operativa comprese, e da tutti gli altri dipendenti in smart working alternato al ricorso a ferie, permessi o congedi straordinari.

Tutte le funzioni vitali di Trentino Sviluppo - dice una nota - continuano comunque ad essere garantite presso gli uffici di Rovereto, in particolare quelle legate alle attività essenziali individuate dal decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ovvero le attività finanziarie e di intermediazione finanziaria, così come le attività minime di supporto alle aziende insediate negli incubatori d’impresa chiamate a garantire la loro operatività in quanto rientranti negli ambiti ritenuti ‘essenzialì.

Intanto nuove attività - informa Trentino Sviluppo - sono state avviate, ad esempio la mappatura di aziende e filiere locali di fornitura che possono dare un proprio contributo in questa fase di emergenza sanitaria, anche riconvertendo parzialmente la propria produzione, per venire incontro alla difficoltà di approvvigionamento di dispositivi medici di protezione o di prodotti per la prevenzione e la sanificazione.

Attivo anche il laboratorio di prototipazione rapida ProM Facility, che si organizzato in modo da garantire un coordinamento in sede di un tecnico, a cui si riferiscono i colleghi in modalità smart working: il laboratorio rimane a disposizione, come accaduto in altre parti d’Italia, anche qualora fosse necessario produrre, mediante 3D-printing, anche elementi di supporto per l’attività medica e sanitaria in materiali polimerici.