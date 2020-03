In piena emergenza Coronavirus, scoppia una crisi al vertice di Itas Mutua, la compagnia assicurativa regionale. Nel consiglio di amministrazione di inizio settimana, il presidente Fabrizio Lorenz e il vicepresidente vicario Giuseppe Consoli hanno comunicato, a sorpresa, che è stato raggiunto un accordo con l'amministratore delegato e direttore generale Raffaele Agrusti sulle sue dimissioni dalla compagnia e sulla buonuscita, che si dice sarà consistente. Successore di Agrusti, hanno detto i vertici di Itas, sarà l'attuale vicedirettore generale Alessandro Molinari . Una parte dei consiglieri e del collegio sindacale, però, ha contestato metodo e merito della decisione. Alla fine della riunione, Maria Teresa Bernelli e Paolo Vagnone si sono dimessi dal cda.

L'annuncio in consiglio di amministrazione non era previsto, ma che ci fossero problemi tra Agrusti e il vertice Itas non è una sorpresa. Secondo fonti qualificate, è almeno dall'estate scorsa che ci sarebbero contrasti tra l'amministratore delegato uscente da una parte, presidente e vice dall'altra. Ampio servizio sul giornale oggi in edicola.