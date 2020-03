Confindustria Trento si è attivata, in collaborazione con la Provincia, per rispondere alla carenza di mascherine segnalata dalle associate e garantire il regolare svolgimento delle attività produttive, nel rispetto delle misure di sicurezza per i lavoratori.

«Abbiamo raccolto gli ordini per quantificare il fabbisogno stimato per il periodo di emergenza, fino al 3 aprile, e abbiamo trasferito i numeri alla Provincia. Grazie alla Protezione Civile, sono state consegnate oggi le prime 30.000 mascherine, che saranno distribuite in queste ore alle imprese», si legge in una nota.

A poche ore dall’entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia, inoltre, Confindustria Trento ha fornito alle aziende associate una sintesi delle principali misure in materia di Cassa integrazione ordinaria e le indicazioni necessarie ad attivare la procedura.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19», per periodi compresi tra il 23 febbraio e il mese di agosto 2020, per una durata massima di nove settimane.