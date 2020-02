L’assemblea della Sezione Alimentazione di Confindustria Trento ha eletto il presidente e i membri del Comitato di Sezione. Elio Pisoni (delle distillerie Pisoni) è stato nominato alla presidenza per il quadriennio 2020-2024.

La nuova governance della Sezione risulta pertanto così composta:

Presidente di Sezione: Elio Pisoni (Distilleria F.lli Pisoni Srl)

Comitato di Sezione: Maddalena Cappelletti (Cappelletti Antica Erboristeria Sas) in qualità di vicepresidente, Fabio Andreis (Distillerie Trentine Sas), Alessandro Cammelli (Dolomiti Fruits Srl), Alberto Contessotto (Dr. Schaer Spa), Stefano Fambri (Nosio Spa), Giovanna Flor (Bauer Spa), Alberto Foletto (A. Foletto di Foletto Snc), Alessandro Lunelli (Ferrari F.lli Lunelli Spa), Gianluca Paulillo (Casearia Monti Trentini Spa), Gabriele Rizzardi (Erika Eis Srl), Francesco Rosa (Dolomatic Srl), Martina Togn (Vinicola Valdadige di Togn L. & C. Sas).

Gabriele Rizzardi (Erika Eis Srl) entra a far parte del Comitato Piccola Industria.

Pisoni e Cappelletti entrano a far parte del Consiglio Generale.