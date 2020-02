Licenziamento collettivo per tutti i 1.450 dipendenti Air Italy, la compagnia aerea ex Meridiana: lo hanno annunciato questa mattina i commissari liquidatori della compagnia ai dirigerenti riuniti in conference call a Olbia e Malpensa.



Nelle prossime settimane si liquida tutto e già dai prossimi giorni partiranno le lettere di licenziamento.