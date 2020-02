Mirco Maria Franco Cattani è il nuovo presidente della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. E’ stato nominato oggi dalla giunta provinciale e prenderà il posto di Andrea Segrè.

Già responsabile sviluppo della Cantina La-Vis all’epoca in cui Fausto Peratoner era il direttore della cooperativa vitivinicola rotaliana, Cattani si era già proposto per la direzione generale di Fem per il posto di Sergio Menapace, ma era stato bocciato.

In giunta, venerdì scorso, il suo nome sarebbe stato portato dall’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli, ma più di un assessore si sarebbe messo di traverso. Da qui il rinvio alla nuova giunta di oggi dove ha ottenuto il via libera.

Nel mondo contadino c’era perà chi avrebbe voluto la riconferma di Segrè ritenendo che la Fondazione avesse bisogno di una figura di alto profilo, internazionale se possibile, in grado di ricollegare la Mach ai circuiti nazionali e internazionali della ricerca, cosa che però nemmeno Segrè ha saputo fare.

«La nomina della Giunta - ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti - tenuto anche conto dell’azione di ascolto svolta in questa prima fase di legislatura, è stata fatta tenendo presente l’obiettivo di ripensare la gestione della Fem, che verrà definita in un prossimo disegno di legge. I candidati alla presidenza erano sette. La scelta è caduto su un manager. Nell’ambito di questo disegno di riforma della governance complessiva della Fondazione Mach verranno inoltre contattate persone molto qualificate. La Fem è un fiore all’occhiello del Trentino, con una propria autonomia, una storia che va mantenuta. Bisogna però lavorare per rafforzare il rapporto fra ricerca, formazione e mondo agricolo».