L e dimissioni di Paolo Spagni dal consiglio di amministrazione della Cooperazione trentina, e prima ancora quelle di tre rappresentanti del credito, sono state la palla di neve che ha messo in moto la valanga. Ieri sera si sono dimessi altri undici consiglieri di Federcoop: in tutto, quindi, ci sono 15 dimissionari su 22 componenti del consiglio, 23 con la presidente Marina Mattarei. E potrebbero arrivare altre lettere. Le dimissioni della maggioranza portano alla decadenza del cda e della stessa presidente e all'avvio della procedura per nuove votazioni. La crisi di governo, quindi, è ufficiale. L'assemblea si terrà a maggio.

