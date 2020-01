Giorgio Franceschi, amministratore delegato dell’Istituto atesino di sviluppo (Isa), società finanziaria partecipata da Arcidiocesi di Trento e da altri enti ecclesiastici, è stato chiamato dal primo gennaio scorso ad un ruolo di consulenza in Vaticano in seno all’Apsa, l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.

Lo rende noto l’Arcidiocesi di Trento precisando che Franceschi ha iniziato a collaborare in Apsa con l’incarico di sovraintendere e coordinare, in particolare, il comparto finanziario e di curare i rapporti con alcune società per la gestione di proprietà immobiliari.

Franceschi ha 60 anni, è sposato, ed ha quattro figli Laureato in Economia e Commercio all'Università di Trento nel 1986, è dottore commercialista (dal marzo 1989) con iscrizione nel relativo albo professionale. E' inoltre iscritto dall’aprile 1995 nel registro dei Revisori Contabili.

Fra le principali cariche, è Amministratore Delegato della società I.S.A. Spa (Istituto Atesino di Sviluppo), della quale è stato anche nominato vicepresidente. Come tale, è membro del consiglio di amministrazione della società Mittel Spa e di Mittel Investimenti Immobiliari Srl, nel consiglio di amministrazione della società Castello SGR Spa (quartiere delle Albere) e di Dolomiti Energia. E' stato Amministratore Delegato della società Calisio Spa, del Banco di Brescia Spa, di C.I.S Spa, Sorgente Holding Spa e Presidente di Mittel Advisory Spa.