Il cda di Autostrada del Brennero ha approvato la proposta dell’amministratore delegato, Diego Cattoni, di prolungare per tutto il 2020 il Brennerpass, lo sconto del 20% per i pendolari. Analoga decisione è stata presa per l’agevolazione riservata ai motociclisti, che possono contare sul 30% di sconto sulla tariffa per gli altri mezzi leggeri.

Il cda ha inoltre approvato il budget previsionale 2020, che con una proiezione di 400 milioni di valore della produzione e 328 milioni di costi risulta in linea con quello dello scorso anno.

Quanto alla sicurezza, è stato approvato un intervento di rinforzo strutturale e di risanamento del sistema di sovrappassi che consente l’intersezione con la A4 a sud di Verona.

Sul fronte dell’ammodernamento, A22 ha deciso l’acquisizione dei terreni necessari per il rifacimento dello svincolo di interconnessione con l’autostrada A1 funzionale alla terza corsia e l’istallazione di 6 nuove casse automatiche di ultima generazione nei caselli di Brennero, Bressanone, Affi e Verona sud.