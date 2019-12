Cesarini Sforza Spa e Casa Girelli Spa vengono acquisite dal Gruppo Cavit mentre Cantina di Lavis e Valle di Cembra entra nella compagine sociale del Consorzio.

Questo l’esito della complessa operazione che ha visto impegnate negli ultimi mesi Cantina di Lavis e Valle di Cembra Sca e Cavit Sc per il raggiungimento di un accordo «che potenzia e valorizza il comparto vitivinicolo trentino», dice una nota.

La riorganizzazione strategica vede, infine, l’ingresso di Cavit nella società commerciale G.L.V. srl che distribuisce i marchi Cantina La-Vis e Cembra Cantina di Montagna.

«Questo articolato piano e manovra finanziaria - sottolinea una nota - consente alla Cantina di Lavis e Valle di Cembra di raggiungere in via definitiva la stabilità necessaria a salvaguardare i suoi 800 soci viticoltori e, obiettivo fondamentale, continuare nell’opera di valorizzazione della produzione e della propria specificità che rappresenta un patrimonio unico del panorama vitivinicolo trentino».