Bello il «Freccia» diretto per Milano, ma ha orari assurdi, e Trenitalia sposta quello delle 5 per Roma, utenti infuriati

Tante lodi e sorrisoni alla partenza del nuovo treno diretto «Frecciarossa» da Trento a Milano: finalmente la possibilità di andare a Milano in treno senza dover cambiare. Ma la bella novità (peraltro molto criticata dai nostri lettori, per l’orario infelice che fa arrivare a Milano a mattionata già conclusa, con il treno di rientro che parte circa 3 ore dopo, non il massimo per chi ha impegni di lavoro...) ha un amaro risvolto: nel nuovo orario di Trenitalia in vigore dal 15 dicembre è stato «sacrificato» il comodissimo treno diretto per Roma del mattino.



Moltissimi trentini che dovevano recarsi nell’Urbe per lavoro, apprezzavano infatti il primo Frecciargento del mattino, treno in partenza da Trento alle 5.47 con arrivo a Roma alle 9.53. Un ottimo orario per chi doveva affrontare una giornata di lavoro nella capitale, con l’arrivo diretto a Roma Termini e almerno tre buone opportunità di rientro a fine pomeriggio.



Purtroppo Trenitalia ha spostato il Frecciargento in avanti, partenza alle 6.43 con arrivo a Roma alle 11.10. Anche qui - come a Milano - si perde praticamente la mattinata. Fra l’altro, in questo modo, il primo treno del mattino per Roma finisce a poca distanza temporale dal secondo (il Frecciargento successivo è alle 7.43, appena un’ora dopo, e arriva alle 12.10).

E a questo punto, in molti dovranno ripiegare come in passato sui voli del primo mattino con l’aereo da Verona.

Ma le brutte notizie non sono finite: con il nuovo rario chi viaggia tra Trento e Napoli dovrà cambiare treno a Roma Termini, non c'è più il collegamento diretto Trento-Napoli. Ma guardando gli orari si nota anche che per raggiungere la capitale ci vorrà più tempo. Un esempio: la Freccia che parte da Bolzano alle 7.16 con arrivo a Napoli alle 13.20 ora fa sosta a Roma alle 11.53. Da dicembre non solo non arriverà più in Campania, ma partirà prima, alle 7.12 per arrivare però nella capitale alle 12.10. I tempi di percorrenza passano dai 4 ore e 30 circa a quasi 5 ore anche per tutte le altre Frecce che collegano Bolzano con Roma.

Non solo: da dicembre è soppresso anche il treno con partenza da Napoli alle 15.25 e arrivo a Bolzano alle 21.19. Su internet è partita un petizione per chiedere di mantenere questo collegamento con la Campania. Anche qui, utenti infuriati, ma Trenitalia tira dritto. Come un treno.