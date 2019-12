Nel terzo trimestre del 2019 il fatturato complessivo realizzato dalle imprese trentine è aumentato dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2018, con un ulteriore rallentamento rispetto a quello già rilevato nella prima parte dell’anno. Lo dice l’indagine curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

La domanda interna cresce su ritmi molto contenuti. In particolare, la domanda locale mostra una variazione in aumento simile al periodo precedente (+1,2%), mentre rallenta rispetto a tre mesi fa la domanda nazionale, pur mantenendosi moderatamente positiva (+1,9%). Le esportazioni evidenziano, invece, nel periodo in esame una leggera contrazione (-0,9%), rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

I settori che si caratterizzano per una variazione decisamente positiva del fatturato su base tendenziale sono il comparto estrattivo (+14,5%), il commercio al dettaglio (+3,6%) e le costruzioni (+2,4%). Il manifatturiero (+0,4%), il commercio all’ingrosso (+0,6%) e i trasporti (+1,1%) evidenziano una crescita molto contenuta, mentre i servizi alle imprese si caratterizzano per una contrazione dei ricavi delle vendite (-3,3%). La variazione tendenziale del fatturato risulta moderatamente positiva per le unità più piccole, con meno di 10 addetti (+1,9%). Più contenuti i tassi di crescita che caratterizzano le medie (+0,2%) e le grandi imprese (+1,0%).

Dopo la crescita sostenuta che aveva caratterizzato tutti i trimestri dello scorso anno, l’occupazione, in linea con la prima parte del 2019, evidenzia una lievissima contrazione (-0,1%).

La variazione tendenziale della consistenza degli ordinativi risulta ancora positiva anche in questo terzo trimestre del 2019, sostenuta in particolare da un buon andamento nel settore dell’edilizia; preoccupa invece la contrazione rilevata nel settore manifatturiero.