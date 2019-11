Aperte le selezioni in Alto Adige per oltre 100 nuove assunzioni nel Gruppo FS Italiane in provincia di Bolzano. La selezione è indirizzata ai giovani determinati e appassionati da formare e inserire in diverse qualifiche di operatori del settore ferroviario.

Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana ricercano capitreno, macchinisti, capi stazione, operatori specializzati della manutenzione rotabili e dell’infrastruttura, tecnici commerciali e altri da assumere in ambiente in forte espansione, modernizzazione e crescita.

Per l’assunzione è richiesta la conoscenza certificata delle lingue italiana e tedesca.

Tutte le offerte di lavoro, le modalità per accedere alle selezioni e gli ulteriori requisiti sono pubblicati su fsitaliane.it, nella sezione Lavora con noi. Le nuove assunzioni sono funzionali anche al ricambio generazionale nelle Direzioni locali delle due società per garantire i servizi di trasporto ferroviario nell’ambito della Provincia di Bolzano.