( A N S A ) - B O L Z A N O , 2 8 N O V - I n T i r o l o , s o p r a t t u t t o l u n g o l a c r e s t a d i c o n f i n e c o n l ' I t a l i a , i l p e r i c o l o d i v a l a n g h e l o c a l m e n t e è m a r c a t o ( g r a d o 3 d i 5 ) a c a u s a d i s t r a t i d e b o l i d i l u n g a d u r a t a . A s e g u i t o d e l l e n e v i c a t e e d e l l e p r e v i s i o n i d i b e l t e m p o p e r o g g i e d o m a n i , m o l t i s p o r t i v i s a r a n n o a t t r a t t i d a l l e z o n e s c i i s t i c h e d i a l t a q u o t a . N e l l e r e g i o n i l u n g o l a c r e s t a p r i n c i p a l e d e l l e A l p i , d o v e d a l l a f i n e d i o t t o b r e s i è s v i l u p p a t o u n m a n t o n e v o s o g i à p i u t t o s t o c o m p l e s s o p e r l a s t a g i o n e , c o n d i v e r s i s t r a t i d e b o l i , a t t u a l m e n t e s u s s i s t e u n p e r i c o l o v a l a n g h e m a r c a t o a l d i s o p r a d e i 2 6 0 0 m e t r i c i r c a . P o i c h é i l r i s c h i o v a l a n g h e r a p p r e s e n t a u n a c o m b i n a z i o n e t r a i l p e r i c o l o v a l a n g h e e l e r e l a t i v e c o n s e g u e n z e ( m o l t e p e r s o n e s i t r o v a n o i n z o n e e s p o s t e a l p e r i c o l o d i v a l a n g h e ) , i l b o l l e t t i n o " V a l a n g h e . r e p o r t " p r e v e d e u n r i s c h i o v a l a n g h e e l e v a t o . ( A N S A ) . W A