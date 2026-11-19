Il digitale non è un reparto: è il tessuto delle nostre giornate. Tiene insieme lavoro, servizi, relazioni e memoria. Per questo la cybersicurezza non può restare una faccenda per specialisti, da delegare dopo aver comprato il soft-ware migliore. Le tecnologie sono utili, ma senza persone consapevoli proteggono soltanto una parte della realtà.

Basta una richiesta di pagamento ben costruita, un allegato aperto di fretta, una password ceduta a una pagina falsa. Anche in una grande organizzazione una disattenzione può aprire la strada a un attacco grave. Non significa che ogni errore produca una catastrofe: significa che bisogna progettare le difese sapendo che l'errore esiste. Accessi limitati, verifiche aggiuntive, aggiornamenti e copie di sicurezza ne possono contenere gli effetti.

Indicare nel dipendente l'anello debole è una scorciatoia comoda e ingiusta. Se tutto dipende dalla sua infallibilità, qualcosa non funziona nel sistema. La direzione deve dare risorse, regole comprensibili e tempo per applicarle. La formazione serve se è continua, concreta e accompagnata dalla possibilità di segnalare un dubbio senza temere una colpa. Fermarsi a verificare una richiesta insolita deve essere normale, non un ostacolo alla produttività.

L'intelligenza artificiale rende questo impegno più urgente. Messaggi corretti e credibili, voci imitate e immagini manipolate tanto da rendere impossibile la distinzione con la realtà, possono rendere le frodi più persuasive e moltiplicarne la scala. Non basta più fidarsi del tono familiare di una telefonata.

Occorrono conferme attraverso canali indipendenti. La stessa IA può però aiutare chi difende, riconoscendo anomalie e sostenendo l'analisi: non è una minaccia per natura, né una garanzia per definizione.

Nessuna azienda è immune, nemmeno quando è piccola o pensa di non avere nulla di interessante. Dati, credenziali e continuità operativa hanno valore. In Alto Adige, come altrove, la fiducia che sostiene i rapporti tra imprese e clienti va coltivata anche negli strumenti digitali. Non con la paura, ma con cura quotidiana e maggiore cultura tecnologica, a ogni livello dell'organizzazione.

Le possibilità di investimento, tuttavia, non sono uguali per tutti. Un servizio cloud qualificato può mettere a disposizione competenze e infrastrutture da grande impresa senza dover replicare in casa gli stessi investimenti. È un'opportunità, non una polizza contro qualsiasi incidente. La responsabilità resta condivisa: dati, identità, accessi, dispositivi e configurazioni richiedono attenzione, secondo il servizio scelto. Vanno valutate garanzie, modalità di recupero e copie di sicurezza, verificando che siano davvero utilizzabili.

La maturità digitale si misura qui: nella capacità di unire strumenti robusti e comportamenti sostenibili. La sicurezza non chiede persone perfette, ma organizzazioni capaci di imparare, prevenire e reagire. Il primo investimento è smettere di considerarla un acquisto concluso. È una responsabilità da rinnovare ogni giorno.

LE NUOVE FIGURE | Non soltanto programmatori e tecnici informatici: la sicurezza digitale richiede competenze diverse, dalla prevenzione alla gestione delle emergenze

Dall'ethical hacker al cyber analyst: ecco chi difenderà le aziende in futuro. Sei

profili professionali per conoscere un settore nel quale tecnologia, organizzazione e capacità di analisi lavorano sempre più a stretto contatto

Security Analyst L'analista della sicurezza È una delle figure operative più diffuse. Controlla i sistemi informatici, analizza gli avvisi di sicurezza e cerca di riconoscere attività anomale che potrebbero indicare un attacco. Può lavorare all'interno di un Security Operations Center, il cosiddetto SOC, una struttura dedicata al monitoraggio delle minacce.

Ethical Hacker Chi cerca le vulnerabilità prima dei criminali Utilizza tecniche simili a quelle degli attaccanti, ma opera con autorizzazione e nel rispetto di regole precise. Il suo compito è verificare la sicurezza di reti, applicazioni e infrastrutture, individuando punti deboli che devono essere corretti. Una delle attività più conosciute è il penetration test, una simulazione controllata di attacco.

Incident Responder Lo specialista delle emergenze Interviene quando si verifica un incidente informatico. Deve comprendere cosa sia accaduto, contenere la minaccia e contribuire al ripristino delle attività. Il suo lavoro richiede rapidità, metodo e capacità di collaborare con altri reparti aziendali.

Security Engineer Il progettista delle difese Si occupa di progettare, configurare e migliorare i sistemi di protezione. Lavora su reti, infrastrutture cloud, gestione degli accessi e strumenti di sicurezza, cercando di ridurre le vulnerabilità già nella fase di realizzazione dei sistemi.

Cyber Risk & Compliance Specialist L'esperto di rischi e regole Aiuta le organizzazioni a valutare i rischi informatici e a rispettare gli obblighi applicabili. Si occupa di procedure, controlli, documentazione e conformità a standard e normative, tra cui, quando pertinente, la disciplina europea NIS2.

Cybersecurity Manager Il coordinatore della strategia Ha una visione complessiva della sicurezza aziendale. Definisce priorità, coordina investimenti e collaboratori, dialoga con la direzione e contribuisce alla gestione dei rischi. Nelle organizzazioni più strutturate questa funzione può essere ricoperta dal Chief Information Security Officer, o CISO.

Professioni diverse, un obiettivo comune Queste figure non lavorano necessariamente in modo isolato. In molte organizzazioni le responsabilità si sovrappongono e i team riuniscono competenze differenti.

Per i giovani che si avvicinano al settore, il messaggio è incoraggiante: non esiste un unico percorso professionale. Chi possiede una preparazione informatica può specializzarsi negli aspetti tecnici; chi ha competenze organizzative, economiche o giuridiche può trovare opportunità nella gestione del rischio e nella governance.

In ogni caso, curiosità, capacità di aggiornamento e attitudine a risolvere problemi rappresentano qualità fondamentali.