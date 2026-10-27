TRENTO. La montagna italiana accelera sulla destagionalizzazione e guarda alle nuove generazioni per costruire il proprio futuro. Nell’estate 2026 le località montane hanno registrato 79 milioni di presenze, con una crescita del 5,8%, mentre il fatturato ha raggiunto 6,6 miliardi di euro, in aumento dell’8,2%. Per la prima volta, a Ferragosto, l’occupazione degli alloggi in montagna ha superato quella delle località balneari.

I dati sono stati presentati in occasione dell’assemblea generale di ANEF, l’Associazione nazionale esercenti funiviari, che si è svolta lunedì 26 ottobre a Milano, nell’ambito del Milano Mountain Show. L’appuntamento, intitolato Generazioni in quota. Il futuro della montagna tra sfide e opportunità, ha riunito imprenditori, rappresentanti istituzionali e giovani professionisti per discutere le prospettive del settore.

Tra i protagonisti anche due rappresentanti del Trentino-Alto Adige: Daniel Perathoner, di Ideallifte di Castelrotto, e Giorgio Gamba, delle Funivie Seggiovie San Martino di Castrozza. I due imprenditori hanno partecipato al confronto dedicato alla montagna del 2040, insieme ad altri quattro giovani operatori del comparto funiviario.

Al centro della discussione la necessità di superare un modello turistico legato prevalentemente alla stagione invernale, sviluppando attività capaci di garantire occupazione e servizi durante tutti i dodici mesi dell’anno. Trekking, ciclismo, sport all’aria aperta e turismo culturale rappresentano alcune delle opportunità individuate per ampliare l’offerta.

La presidente di ANEF, Valeria Ghezzi, ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale e degli investimenti. «Oggi la priorità è costruire una montagna capace di vivere quattro stagioni e di offrire opportunità alle nuove generazioni», ha dichiarato, ripercorrendo i dodici anni trascorsi alla guida dell’associazione.

Il comparto degli impianti di risalita genera un fatturato vicino a 1,5 miliardi di euro, con un indotto stimato tra cinque e sette volte superiore. Numeri che, secondo ANEF, confermano il ruolo strategico delle infrastrutture funiviarie per l’economia delle vallate alpine.

All’assemblea è intervenuto anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ha richiamato l’importanza di garantire servizi essenziali, dalla sanità all’istruzione, per contrastare lo spopolamento dei territori montani.

Tra le priorità indicate dall’associazione figurano inoltre sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, efficienza energetica e investimenti negli impianti. L’obiettivo è rendere le comunità montane luoghi in cui vivere e lavorare stabilmente, valorizzando anche le opportunità lasciate in eredità dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.