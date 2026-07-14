AGGIORNAMENTO. La grossa frana di detriti, staccatasi nel pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le ore 17 è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle. Visto che la zona in questi giorni è molto frequentata da escursionisti, non si poteva escludere la presenza di persone sotto la frana.





SESTO. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte e improvviso temporale.

Visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto le massa di terra e roccia, è stata attivata la macchina dei soccorsi.

Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. Non ha invece causato problemi una seconda frana, di dimensioni più piccole, in val Fiscalina.