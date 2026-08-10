SÈN JAN DE FASCIA. Dopo la riapertura dei sentieri che portano ai rifugi Vajolet e Antermoia, interessati nei giorni scorsi da alcuni smottamenti, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino richiama gli escursionisti al rispetto delle ordinanze ancora in vigore. In particolare resta chiuso il sentiero Sat E583 – Ferrata delle Scalette, interdetto dal luglio 2024.

Il percorso, un classico anello in parte attrezzato nel gruppo del Larsech, permette di attraversare il Cògol del Larsech partendo da Gardeccia e di raggiungere il rifugio Antermoia attraverso il passo di Laussa. Il 23 luglio 2024 un importante distacco tra la Pala di Mesdì e il Gran Cront aveva investito parte del sentiero che collega la conca di Gardeccia all'attacco della ferrata. La presenza di altri massi instabili aveva quindi portato il Comune di Sèn Jan de Fascia a disporre la chiusura immediata, tuttora valida.

Nonostante il divieto, nell'estate 2026 si sono già verificati due interventi di soccorso. Il 13 luglio due ragazzi partiti dal rifugio Antermoia si sono trovati in difficoltà in un canalone instabile, a circa 1.930 metri di quota, proprio lungo il tratto interessato dalla frana di due anni fa. Uno aveva riportato leggere contusioni a un ginocchio. Quattro operatori della Stazione Centro Fassa sono intervenuti via terra per raggiungerli.

Un episodio simile si è verificato il 31 luglio, quando dieci persone sono rimaste bloccate sulla ferrata a causa del maltempo. Nessuno presentava condizioni sanitarie urgenti, ma sei soccorritori hanno dovuto raggiungere il gruppo via terra.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ribadisce quindi l'importanza di rispettare i divieti: entrare in un'area chiusa non significa mettere a rischio soltanto la propria incolumità, ma anche quella degli operatori chiamati a intervenire in caso di difficoltà.