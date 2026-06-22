Macchina in fiamme tra Ala e Avio: l'allarme alle 22.45 di lunedì 22 giugno

Entro lunedì sono previsti oltre 38°. Livelli così alti a giugno si sono registrati solo nel 1995 e nel 2019
Ieri l’ultimo giorno di apertura del bar di via Veneto: Michela Cavosi aveva portato avanti l’attività avviata nel 1971 dal padre Adriano
Il termometro non scende mai sotto lo zero a 3265 metri. Gli esperti lanciano l'allarme: un effetto domino che minaccia l'ecosistema montano e la gestione delle risorse idriche.
Via libera al bando per la campagna 2026/2027 con nuove semplificazioni burocratiche. Domande fino all'11 settembre, incentivi maggiori per la viticoltura di montagna e sostegno ai vitigni autoctoni come la Nosiola
Un'analisi territoriale rivela differenze significative nei tassi di suicidio in Italia, con le regioni settentrionali che mostrano valori più alti rispetto al Sud
Un'interrogazione di Degasperi chiede quali interventi intenda promuovere la Provincia insieme a RFI per restaurare e valorizzare la struttura
Dal 29 giugno al 20 settembre esercizi commerciali, bar e attività aperte al pubblico dovranno evitare di lasciare aperti gli ingressi quando sono in funzione gli impianti di raffrescamento
La ex dirigente provinciale, già alla guida della Centrale unica dell'emergenza, sarebbe la candidata scelta per dirigere la struttura Santa Croce
Dalla conferenza in Consiglio provinciale emerge un quadro di preoccupazione condivisa tra categorie economiche, sindacati e consumatori