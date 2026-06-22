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L'Adige
Macchina in fiamme tra Ala e Avio: l'allarme alle 22.45 di lunedì 22 giugno

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Sinner a Wimbledon punta subito al top: l’allenamento con Djokovic

25 giugno 2026
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Polizia arresta i Bonnie and Clyde dei furti di moto di lusso in centro a Milano

26 giugno 2026
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Siae, nel 2025 cresce del 7% la spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento

26 giugno 2026
Siae, nel 2025 cresce del 7% la spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento
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Sospetto in fuga, un autista di passaggio aiuta la polizia durante un inseguimento nel Regno Unito

26 giugno 2026
Sospetto in fuga, un autista di passaggio aiuta la polizia durante un inseguimento nel Regno Unito
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Caldo, al Bioparco di Roma ghiaccioli e piscine per aiutare gli animali

26 giugno 2026
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In Venezuela, il momento in cui il terremoto colpisce El Junquito

26 giugno 2026
In Venezuela, il momento in cui il terremoto colpisce El Junquito
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Sanitari e Soccorritori, parte la missione italiana per il Venezuela

26 giugno 2026
Sanitari e Soccorritori, parte la missione italiana per il Venezuela
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Terremoto in Venezuela: in arrivo gli aiuti da Usa, Messico e Spagna

26 giugno 2026
Terremoto in Venezuela: in arrivo gli aiuti da Usa, Messico e Spagna
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Meteo

Emergenza caldo: nel weekend il picco delle temperature

Entro lunedì sono previsti oltre 38°. Livelli così alti a giugno si sono registrati solo nel 1995 e nel 2019

Paolo Fisichella
Emergenza caldo: nel weekend il picco delle temperature
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Inclusione

A Castel Belasi torna il GSH Eco Cafè: inclusione, lavoro e sogni che diventano realtà

Claudio Libera
Commercio

Trento, chiude Ortofrutta Andreatta dopo 29 anni: «Costi e tasse troppo pesanti»

Fabio Peterlongo
San Giuseppe

Il Malybar abbassa la serranda, addio a un pezzo di rione

Ieri l’ultimo giorno di apertura del bar di via Veneto: Michela Cavosi aveva portato avanti l’attività avviata nel 1971 dal padre Adriano

Leonardo Pontalti
Il Malybar abbassa la serranda, addio a un pezzo di rione
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Montagna

Marmolada, il gigante è in agonia: il ghiacciaio arretra di 200 metri in due settimane

Il termometro non scende mai sotto lo zero a 3265 metri. Gli esperti lanciano l'allarme: un effetto domino che minaccia l'ecosistema montano e la gestione delle risorse idriche.

Marmolada, il gigante è in agonia: il ghiacciaio arretra di 200 metri in due settimane
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Furti

Panificio Adria nel mirino a Trento: due colpi in un mese

Panificio Adria nel mirino a Trento: due colpi in un mese
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Solidarietà

Impresa di Loris Puleo: una medaglia d’oro di generosità

Impresa di Loris Puleo: una medaglia d’oro di generosità
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L’allarme

Due persone trovate prive di sensi alla seggiovia di Solda

Due persone trovate prive di sensi alla seggiovia di Solda
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Chiesa

Festa di San Vigilio, Trento rinnova il legame con il patrono senza la processione

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Agricoltura

Viticoltura: bando da 1,45 milioni per rinnovare i vigneti in Trentino

Via libera al bando per la campagna 2026/2027 con nuove semplificazioni burocratiche. Domande fino all'11 settembre, incentivi maggiori per la viticoltura di montagna e sostegno ai vitigni autoctoni come la Nosiola

Viticoltura: bando da 1,45 milioni per rinnovare i vigneti in Trentino
Viticoltura: bando da 1,45 milioni per rinnovare i vigneti in Trentino
L’analisi

Tassi di suicidi in Italia: Trentino-Alto Adige sopra la media

Un'analisi territoriale rivela differenze significative nei tassi di suicidio in Italia, con le regioni settentrionali che mostrano valori più alti rispetto al Sud

Tassi di suicidi in Italia: Trentino-Alto Adige sopra la media
Tassi di suicidi in Italia: Trentino-Alto Adige sopra la media
Meteo

Temperature in aumento e rischio grandinate: l'allerta della Protezione Civile

Pergine

Pergine, tenta di travolgere un ragazzo con l'auto: 30enne arrestato

Animali

Lupo trovato morto in Lessinia, si indaga su un possibile avvelenamento

Valsugana

Appello per salvare il Caffè Asburgico di Levico

Un'interrogazione di Degasperi chiede quali interventi intenda promuovere la Provincia insieme a RFI per restaurare e valorizzare la struttura

Appello per salvare il Caffè Asburgico di Levico
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Trento

Aria condizionata, a Trento torna l'obbligo di tenere chiuse le porte

Dal 29 giugno al 20 settembre esercizi commerciali, bar e attività aperte al pubblico dovranno evitare di lasciare aperti gli ingressi quando sono in funzione gli impianti di raffrescamento

Aria condizionata, a Trento torna l'obbligo di tenere chiuse le porte
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La novità

Casa di riposo di Bleggio, direttrice in arrivo: Luisa Zappini supera la selezione

La ex dirigente provinciale, già alla guida della Centrale unica dell'emergenza, sarebbe la candidata scelta per dirigere la struttura Santa Croce

Casa di riposo di Bleggio, direttrice in arrivo: Luisa Zappini supera la selezione
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Televisione

Temptation Island, boom di ascolti: il Trentino Alto Adige guida il Nord

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La città

Trento, nuovi cantieri in via Brennero e via Cervara: ecco tutte le modifiche

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L’incidente

Schianto al Passo Sella, resta gravissima la ciclista tedesca: indaga la Procura

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La protesta

Poste, dal 1° luglio uffici aperti solo al mattino: Cgil denuncia carenza di personale

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Jannik Sinner si rilassa a golf: colpo sbagliato e risate con Cahill

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Siae, nel 2025 cresce del 7% la spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento

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Sospetto in fuga, un autista di passaggio aiuta la polizia durante un inseguimento nel Regno Unito

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Economia

Trentino, imprese e sindacati uniti: servono risposte su casa e stipendi

Dalla conferenza in Consiglio provinciale emerge un quadro di preoccupazione condivisa tra categorie economiche, sindacati e consumatori

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Cronaca

Faccia a faccia con l’orsa, il racconto: «È arrivata a un metro da me»

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Diocesi

Chiesa trentina, nuovi incarichi per il clero: le nomine

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Truffe

Frodi nel noleggio di auto di lusso: 41 persone sotto inchiesta

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Sicurezza

Castel Ivano, 27 nuove telecamere per la lettura targhe ai varchi

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