TRENTO. Cinquant’anni di attività al fianco di minori, giovani e famiglie. L’Associazione provinciale per i minori (APPM) ha celebrato martedì 10 novembre il mezzo secolo di storia in una Sala Depero gremita di operatori, volontari e rappresentanti delle istituzioni. Dopo l’introduzione della presidente dell’associazione Paola Maccani, i saluti istituzionali sono stati aperti dal presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini.

«Una comunità si misura anche dalla capacità di non lasciare soli i più fragili, di accompagnare i passaggi difficili, di costruire attorno ai ragazzi luoghi sicuri, adulti credibili e opportunità di futuro», ha dichiarato Soini. Il presidente ha ricordato il ruolo dell’APPM di fronte a bisogni educativi sempre più complessi, senza perdere di vista ogni giovane come persona e non come problema. Fondamentale, ha aggiunto, la collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e volontariato.

Maccani ha ripercorso i cinquant’anni dell’associazione e ha indicato le priorità per il futuro: flessibilità, lavoro in rete, ascolto e fiducia nelle potenzialità dei ragazzi. «Mi piacerebbe sentir parlare molto di più di potenzialità, talenti, intelligenze, creatività ed entusiasmi», ha affermato, invitando gli adulti a non guardare al mondo giovanile soltanto attraverso il disagio.

Durante la cerimonia è stato ricordato Paolo Cavagnoli, tra i protagonisti della fondazione e presidente dell’APPM per quarant’anni. Umberto Fumai, uno dei fondatori, ha raccontato come un’esperienza nata come transitoria sia diventata una realtà stabile del territorio trentino. Sono state presentate anche le ricerche di Giulia Pisetta e Valentina Molin sui percorsi futuri e sull’autonomia dei giovani in uscita dalle comunità, accompagnate dalle testimonianze dei ragazzi.

Alla celebrazione hanno partecipato, tra gli altri, Mariachiara Franzoia, Achille Spinelli, Mario Tonina e il sindaco di Trento Franco Ianeselli. Per i protagonisti l’anniversario è un bilancio del lavoro svolto e insieme l’impegno a costruire nuove opportunità di crescita e autonomia