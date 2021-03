"Questo programma non e' una semplice carrellata di canzoni spalmate su una serata. La musica e' un pretesto per conoscere meglio i sette personaggi noti che ogni sera si alterneranno su una poltrona bianca e grazie alle melodie a loro piu' care ci apriranno il cuore e si racconteranno di loro'.

Serena Rossi, attrice napoletana, una delle artiste piu' eclettiche del panorama televisivo ma anche del cinema italiano, reduce dal successo di ascolti della fiction tv Mina Settembre, ospite di una delle puntate dell'ultimo Festival di Sanremo (ha cantato Te di Jovanotti dedicandola ad Amadeus, esibizione che ha commosso il direttore artistico del Festival) da venerdi' 12 marzo su Rai1 sara' la padrona di casa di 'Canzone segreta', per cinque prime serate. Stavolta, pero', non in veste di attrice bensi' di conduttrice.

Si tratta dell'adattamento italiano del format francese La Chanson Secrete. La proposta, racconta Rossi nel corso della conferenza stampa web in collegamento dagli studi Fabrizio Frizzi con il direttore di Rai1 Stefano Coletta e Ilaria Dallatana che ritorna nel ruolo di amministratore delegato della Blu Yazmine, che produce il programma in collaborazione con la Rai, 'mi e' arrivata mentre ero sul set. Solitamente quando faccio un lavoro mi concentro solo su quello e se arrivano altre proposte dico: 'Poi ci penso'.

Stavolta quando mi hanno presentato il progetto ho detto: 'Fermi tutti, lo voglio fare, a me piacciano le sfide'. Coletta precisa: 'sette ospiti d'onore, provenienti dal mondo della tv, della musica e dello sport, si siederanno su una poltrona bianca e, attraverso la canzone piu' importante della loro vita, rivivranno momenti e ricordi ai quali sono molto legati'. Gli ospiti annuncia Rossi previsti per il primo appuntamento dello show sono Cesare Bocci, Veronica Pivetti, Carlo Conti, Luca Argentero. E poi Virginia Raffaele, Marco Tardelli e Franca Leosini.

Ma arriveranno nelle prossime puntate Mika, Ciro Ferrara, Paola Perego, Carolyn Smith e tanti altri. L'ospite si siede, e familiari, amici storici, colleghi, a sorpresa cantano la sua canzone del cuore, con l'orchestra o con un quartetto di musicisti o con dei ballerini, mentre vediamo immagini e filmati. Quindi, aggiunge Rossi 'durante le prove spesso quando vedo sul palco una storia non mia, e' forte. Una delle cose che mi tocca tanto e' quando vedo contributi di persone che hanno creduto per primi nel successo di chi siede come ospite'.

Tra questi c'e' qualcuno che incuriosisce di piu' Serena? 'Forse - risponde - Carlo Conti perche' e' un conduttore un grande professionista che controlla tutto questa volta è lui venire sorprerso". Coletta tiene a far notare: 'Da molto tempo sul primo canale non si dava spazio all'emotainment ma ho pensato ce ne fosse bisogno in questo periodo carente di abbracci. Il format e' anche un bilancio scenico di quello che stiamo attraversando, l'occasione propizia per guardarsi negli occhi e ricevere dei regali'. Quali sono le canzoni segrete di Serena Rossi? 'Le cantero' durante le serate, avro' modo di farmi conoscere. Da attrice devo entrare sempre nei panni di un'altra, qui, invece svelero' me stessa'.

Tra i tanti ruoli cantante, attrice conduttrice ne ha uno nel cuore? 'Il ruolo in cui mi sento piu' a mio agio forse e' la mamma. Per il resto non so sceglierne uno professionale, sono entusiasta di tutto. Voglio essere libera di spaziare fra tutto'. Ma per ipotesi quale sorpresa piacerebbe ricevere alla conduttrice se fossi lei seduta sulla sedia del programma? Non si sente Serena un po' la Carra' in Carramba che sorpresa? 'Io ho paura di quella sedia- risponde - ma se ci fossi forse vorrei una sorpresa legata alla mia vita personale, piuttosto che alla carriera. Ma Canzone segreta non e' Carramba che sorpresa.' Continua Ilaria Dellatana: 'Sicuramente programmi come Serata d'onore e' sullo sfondo del programma, come Carramba.

Ogni volta che fai una sorpresa c'e' Carramba.', Prosegue Dallatana: 'Di solito gli emotainment si fanno con la gente comune, e infatti si definiscono anche people show. La sorpresa e il capovolgimento di ruolo in questo caso invece vuole essere l'avere ospiti vip. Come Conti, che di solito e' un conduttore, e in Canzone Segreta diventa partecipante. Non e' stato facile organizzare tutto in tempo di Covid. Ma grazie alla gestione Rai potremo avere ballerini in sicurezza'. Ma quando vedremo Serena Rossi alla conduzione di Sanremo? Risponde Coletta: 'per il momento rimaniamo concentrati su Canzone segreta, sul festival lasciamo sedimentare ancora qualche mese, e' troppo presto davvero per parlare del futuro'.