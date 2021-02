Nuova ribalta televisiva per Lucio Gardin. C'è infatti anche lo showman trentino dietro al successo della trasmissione di Italia Uno "Tiki Taka" in onda ogni lunedì in seconda serata.

"Tiki Taka" è un programma di approfondimento dedicato al mondo del calcio, condotto da Piero Chiambretti con in studio personaggi televisivi, giocatori, giornalisti sportivi ed ex giocatori.

Il programma prende il nome da uno stile di gioco del calcio molto diffuso in Spagna caratterizzato da una lunga serie di passaggi ravvicinati. "Tiki Taka" è nato con il giornalista Pierluigi Pardo che nell'ultima edizione ha lasciato il posto di conduttore a Chiambretti a cui si è aggregato proprio Lucio Gardin. Un sodalizio fra i due che in realtà dura da alcuni anni: Gardin è infatti un collaboratore fisso di Chiambretti dal 2017 con il programma Matrix Chiambretti (Canale 5), a cui poi è seguito La Repubblica delle Donne (Rete 4), per arrivare all'attuale Tiki Taka.

«Chiambretti mi piace molto - racconta Gardin all'Adige - con Arbore e Boncompagni forse è l'unico vero innovatore della televisione, ad esempio il genere delle telecamere in strada lo ha inventato lui. E'un perfezionista e non lascia nulla al caso, e seppur alle volte sembra che sia stato preso in contropiede dalla risposta di qualche ospite, in realtà lui aveva previsto tutto. E poi abbiamo in comune la passione per la musica, anche lui come me è nato come dj, con le prime radio libere».In tutti i programmi al fianco del presentatore torinese, Lucio Gardin si è sempre occupato dei contributi video commentati personalmente con una voce fuori campo.

Nello specifico di Tiki Taka ad ogni puntata Gardin parla del borsino social di calciatori e rispettive compagne, con una valutazione goliardica sul numero di follower e di "like" che ricevono dai fan in base delle loro ultime vicende calcistiche. In una delle ultime puntate di Tiki Taka, ad esempio, nel mirino sono finite le visualizzazioni ricevute dal video di Ronaldo e Georgina da un albergo di Courmayeur, di Nicolò Zaniolo, della nuova wag da 250mila follower arrivata in Italia, e di molto altro ancora. Per l'autore roveretano si tratta di un felice ritorno alle reti del Biscione, dove per anni è stato autore di programmi tv e sitcom, come "Casa Vianello" con gli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, "Finalmente soli"con Gerry Scotti e "Due per tre" con Loretta Goggi e Johnny Dorelli.