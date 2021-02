Danza, Morandini in gran spolvero: sta provando il suo progetto «Idillio» al Teatro della Cartiera

Continuano le residenze artistiche di Komm Tanz, il progetto di ospitalità della Compagnia Abbondanza e Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto e parte del più ampio Passo Nord, centro di residenza regionale del Trentino Alto Adige. Ha trascorso le scorse settimane al Teatro alla Cartiera, disponendo degli spazi, della formazione e del sostegno della Compagnia, Lorenzo Morandini, al lavoro per il suo progetto «Idillio», un solo coreografico che mette al centro le sensazioni primordiali di tensione/urgenza e serenità/calma, che caratterizzano la quotidianità dell'uomo e la sua tensione verso il benessere.

La riflessione del coreografo è iniziata dalla differenza delle condizioni a cui siamo tutti e tutte sottoposti in contesti urbani o in natura: da un lato un corpo costantemente sollecitato, che risponde spesso con azioni prive di senso, dall'altro un corpo immerso nella quiete, dove le regole umane si svuotano di significato e si crea uno spazio in cui può vivere il momento presente, senza turbamenti.

Idillio è stato presentato nelle sue prime versioni ai festival «MilanOltre» e «Più che danza!» e ha ricevuto il secondo premio al concorso Residanza 2019. Lorenzo Morandini - fiemmese, classe 1993 - inizia a formarsi alla danza classica nell'ambiente accademico del Teatro Nuovo di Torino. Prosegue il suo percorso affacciandosi alla danza contemporanea al Trinity Laban di Londra, dove si diploma nel 2016 come danzatore contemporaneo. Fra gli altri studia con Marina Collard, Zoi Dimitriou, Julia Gleich. È fra gli autori di Incubatore CIMD per futuri coreografi di Milano, dove sta svolgendo la sua ricerca con i tutor Franca Ferrari, Daniele Ninarello, Davide Valrosso e Marco D'Agostin.

Nel 2020 collabora con il collettivo trentino Azioni Fuori Posto per la realizzazione della rassegna Danzare a Monte in Val di Fiemme e del progetto Perpectiva, presentato al 40° Oriente Occidente Dance Festival.