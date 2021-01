Vi è piaciuta "La Caserma" di Rai Due? Ecco una visita virtuale della struttura (e potete prenotarla per dormirci)

Vi è piaciuta la docu-fiction «La Caserma» di Rai Due? Vi portiamo dentro la struttura dove è stato girato il programma, a Levico Terme. E se proprio volete calarvi nella parte, vi diciamo anche che potete dormirci o passarci una vacanza. E non costa neanche tanto.

Il programma è stato infatti girato presso «Villa Sacro Cuore» a Santa Giuliana: un vasto complesso nato come casa vacanze dei sacerdoti del Sacro Cuore: quattro palazzine, un ampio parco in riva al torrente, campo da calcio, vasto prato da adibire a campeggio. Insomma... a vederla dall’alto, una vera caserma completa di cucine, vaste camerate, letti a castello e saloni.

Villa Sacro Cuore - viene spiegato nel sito internet - è aperta per «una accoglienza partecipe e cordiale, attenta alle esigenze degli ospiti e aperta a qualsiasi categoria di appartenenza.

Villa Sacro Cuore può offrire un soggiorno sereno e sicuro, senza particolari comodità, ma col conforto della natura e di un ambiente sano e protetto».

La casa vacanze in Trentino dei Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani) è in via al Dazio, 8. Sul sito internet http://www.villasacrocuore.net/index.html ci sono anche le descrizioni delle singole palazzine, che in totale possono ospitare fino a 190 persone. E si può anche visitare: basta chiamare il custode il numero del custode: 3493896367.

La trasmissione è in onda dal 27 gennaio: «La Caserma» viene definito dalla Rai come un docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti.

Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, hanno vissuto per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a mettersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia.



Dice la Rai: «Dovranno adattarsi a un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo, Renato Daretti.

La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani durante tutte le 6 puntate.

Il programma (che non ha alcuna collocazione temporale) è un mix tra romanzo esperienziale e adventure, con l’idea di raccontare i ventenni del 2020 che gli autori del programma descrivono come “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nel futuro e ben consapevole di se stessa”.

Tra i 18 e i 23 anni, i protagonisti sono ragazzi “comuni”. Studenti, lavoratori o appartenenti alla sempre più nutrita categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro. Attraverso un training ispirato alla disciplina militare, si troveranno ad affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, e poi suggestive arrampicate e spettacolari traversate di un ponte tibetano.

Questi giovani avranno dunque trenta giorni per superare i propri limiti, per crescere e diventare un po’ più adulti. Scopo del programma sarà la formazione di un gruppo solidale e unito: ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” - sfruttando le capacità e superando le divergenze - per un unico obiettivo, essere una squadra.

Lo scenario, particolarmente affascinante per la stagione invernale, sarà Levico Terme, con una struttura adibita a finta caserma, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura.

La location è immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e sovrastata da una spettacolare cima montuosa. Il centro è composto di 4 edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni.

La Caserma è un programma scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso».