Stasera lo spettacolo in streaming: dal Sociale lo show incentrato su un juke-box

Dopo la strenna natalizia online nel segno di Arturo Brachetti, il Centro S. Chiara propone, come passaggio verso il 2021, lo spettacolo “2020, 200. 20”. Si tratta di un racconto tra musica e prosa di un periodo della storia d’Italia per uno spettacolo diretto da Francesco Bellomo, con Paolo Calissano, accompagnato da Veronica Rega e dai cantanti Martina Difonte e Matteo Ferrari.

Anche quest’anno, quindi, il Teatro Sociale di Trento è pronto ad alzare il sipario, purtroppo in maniera virtuale, proponendo gratuitamente in streaming questa sera alle 21 un evento in cui si intrecciano musica e racconto.

Scritto da Paolo Logli, lo spettacolo segna fra l’altro il ritorno sul palcoscenico dopo alcuni anni di assenza del noto attore Paolo Calissano. Al centro della storia un juke box Wurlitzer, che ci racconta il suo lungo vagare per l’Italia, per gli anni e per le mode, per gli avvenimenti e per le icone. Ne nasce un viaggio lungo sessant’anni fra miti e sogni italiani, sulle note di una musica suonata da uno strano elettrodomestico, ormai prossimo ad andare in pensione, ma che ha contenuto, come uno scrigno dei segreti, i voli di fantasia di molte generazioni non solo di italiani.

Dalla sala da the anni ‘40 alle balere, al dancing e alla rotonda sul mare in cui si celebravano gli anni ‘60, ai baretti sulla spiaggia ai fast food gremiti di paninari, il nostro juke box ha suonato le sue canzoni dovunque.

«Attraverso uno straordinario apparecchio come il jukebox, ripercorreremo insieme un grande periodo della storia del nostro Paese – spiega il regista Francesco Bellomo – dagli anni ’30 agli anni ’80, decade nella quale questo strumento ha iniziato a trasformarsi in un oggetto vintage. Si avrà così occasione per riascoltare alcune tra le canzoni che hanno contraddistinto le varie decadi, tra racconti, costume e aneddoti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese».

Lo spettacolo verrà trasmesso in streaming alle ore 21 sul sito internet del Centro (Teatro virtuale, sezione Streaming) e sarà possibile accedervi gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria da effettuare su www.centrosantachiara.it, (fino alle ore 20.45) all’interno della scheda relativa allo spettacolo. Il video sarà disponibile soltanto nella giornata e nell’ora di programmazione indicata.