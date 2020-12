Pino Costalunga porta in scena "La badante", oggi, ma solo online

Va in scena oggi La Badante, spettacolo con Pino Costalunga e Mariangela Diana, per la regia dello stesso Pino Costalunga, per una produzione Fondazione Aida

Nell’impossibilità di vedersi a teatro il Coordinamento Teatrale Trentino insieme a Fondazione Aida sta presentando un’offerta di spettacoli per soddisfare sia le famiglie sia gli adulti. Così, oltre al musical «Il Gruffalò», andato in scena a Santo Stefano e che sarà replicato giovedì, oggi sarà presentato online la piecé teatrale «La badante».

Per vedere lo spettacolo, dalle ore 17.00 alle 24.00, come per il Gruffalò, bisogna prenotare il proprio accesso attraverso il sito trentinospettacoli.it. La prenotazione è disponibile fino al giorno dello spettacolo.

La storia che andrà in scena racconta di un vecchio attore di teatro in sedia a rotelle e una badante che non viene dall’Est, ma viene «dall’ovest, anzi dal sud-ovest» come dice lei in una battuta dello spettacolo, intendendo Modena (ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana). Ognuno porta dentro di sé una storia, fatta di momenti felici, ma anche di rimpianti e di risentimenti. Queste due storie, come è inevitabile, a volte si incontrano e a volte si scontrano, tirando fuori i pensieri e i desideri di ognuno dei protagonisti, anche i più nascosti, creando alle volte intesa, ma più spesso incomprensione, se non aspra contrapposizione.

Alla fine tutto sarà chiaro, chiarissimo e, finalmente, si potrà fare una bella risata liberatoria. Ma bisognerà aspettare la fine della storia, come in qualsiasi Giallo che si rispetti.