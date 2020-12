La strenna di Natale è uno show di Brachetti: in streaming, da Trento

Strenna natalizia nel segno di una stella dello spettacolo italiano come Arturo Brachetti per il Centro Servizi Culturali S. Chiara. L’artista piemontese sarà infatti protagonista dello spettacolo “Che viaggio il teatro!” proposto, dal Teatro Sociale dal 24 al 28 dicembre, in modalità streaming e gratuitamente al pubblico. “Che viaggio il teatro!” è la nuova creazione di Brachetti, per una produzione di Arte Brachetti e Piattaforma Eventi, proposta in esclusiva per i giorni di un Natale dalle forme particolari vista l’impossibilità di accogliere le persone in sala. Arturo Brachetti, l’artista teatrale italiano più noto al mondo, grande conoscitore del teatro, del varietà e delle tante curiosità che vi ruotano intorno, condurrà gli spettatori per mano alla scoperta del palcoscenico e dei luoghi dello spettacolo, anche quelli meno noti al pubblico: «Tenterò di rispondere – ha spiegato il noto trasformista nel corso della conferenza stampa virtuale di ieri – ad interrogativi come: Vi siete mai affacciati dal Palco d’onore? Lo sapete che i sotterranei spesso racchiudono misteri conosciuti a pochi? E ancora: siete mai saliti su un palco, tra fari, quinte, bauli e tecnici?».

Al suo fianco ci saranno anche altri personaggi vicini alla sua sensibilità artistica come Andrew Basso, l’escapologo trentino noto in tutto il mondo per la sua abilità, Luca Bono, fra le stelle emergenti della magia italiana ammirato anche diverse volte all’Auditorium di Trento, il giovane illusionista Filiberto Selvi e I Lucchettino un duo comico legato al vecchio stile del varietà. Insieme a loro Arturo Brachetti condurrà il pubblico virtuale in un viaggio dentro al teatro per scoprire le molteplici affascinanti storie che possono prendere vita su un palcoscenico.

Arturo Brachetti ha anche evidenziato la sua gioia di poter essere a Trento anche in questo momento così difficile per il mondo dello spettacolo manifestando l’intenzione di poter magari tornare nella nostra provincia nel 2021 con il suo one man show “Solo” tra gli spettacoli più applauditi delle ultime stagioni, riprenderà appena possibile il suo tour internazionale. “Che viaggio il teatro!” verrà trasmesso in streaming dal 24 al 28 dicembre, con il seguente orario: 24 dicembre alle 16.30, 25 dicembre alle 16.30 e alle ore 21, 26 dicembre alle 16.30 e alle 21, 27 dicembre alle ore 21 e il 28 dicembre alle 21. L’evento sarà disponibile sul sito internet del Centro (Teatro virtuale, sezione Streaming) e sarà possibile accedervi gratuitamente, con prenotazione obbligatoria da effettuare su www.centrosantachiara.it, all’interno della scheda relativa allo spettacolo. Da evidenziare come il video dello show di Arturo Brachetti sarà disponibile soltanto nelle giornate e negli orari di programmazione indicati e non sarà quindi visibile in altri momenti.