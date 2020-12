"Dai!": immagini di speranza fra luci, colori, musica e danza nel nuovo video di Enrico Gremes

Ha come obiettivo quello di trasmettere un messaggio di fiducia in questo periodo così difficile per tutti il nuovo video scritto e diretto da Enrico Gremes. Le immagini sono quelle di "Dai!! e vedono Elisa Frisanco "dipingere" il paese di Calceranica al Lago. con una barra luminosa, danzando sulle note del Canone in Re di Pachellbel, arricchito dai vocalizzi del coro femminile Marascas Dreams.

Le riprese sono state effettuate a Calceranica al Lago, durante il mese scorso con gli effetti luminosi otttenuti mediante la combinazione di riprese video e fotografie a lunga esposizione (doppia camera) sfruttando la tecnica del light-painting, che rende visibili le tracce luminose.

E'stata inoltre progettata e realizzata una speciale tuta luminosa per rendere ancora più accattivante l'impatto visivo. Le forme musicali nel segno di un elettronica morbida ed evocativa sono state realizzate dai Mainframe74, duo formato da Oscar Serafini ed Enrico Gremes.