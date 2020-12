C'è anche Vittorio De Scalzi leader dei New Trolls fra i protagonisti del "Natale dei Nonni" il programma natalizio che avrà come mattatore Lucio Gardin sulle frequenze di Trentino Tv. L'obiettivo del programma in onda nei pomeriggi del 24 e del 25 alle 15.30 e la sera di Natale alle 20.45, fra momenti di festa tra musica, lettura di poesie, canzoni natalizie e racconti divertenti, per far vivere agli ospiti delle Rsa un giorno di Natale che sia più vicino possibile a quelli che trascorrevano in famiglia con i propri cari.

«La pandemia che stiamo vivendo – racconta all'Adige Lucio Gardin - ha portato gli anziani a vivere il ricovero come un abbandono, creando in loro un forte disagio fisico ed emotivo. Così quest'anno abbiamo pensato a questa proposta rivolta in primis a loro ma ovviamente anche ad un pubblico di tutte le età». Nello studio tv le immagini di una casa addobbata a Natale ed un pianoforte sul quale poggia un grammofono e la voglia di comunicare allegria e spensieratezza attraverso dei linguaggi semplici, colorati e musicali, facendo leva sempre sui ricordi. Tanti gli ospiti del "Natale dei Nonni", guidati dal padrone di casa Gardin, a partire dall' l'armonicista Gabriele Girardelli che suona in sottofondo tutte le melodie del repertorio musicale natalizio tradizionale.

L'attrice comica Loredana Cont leggerà alcune delle sue divertenti poesie dialettali mentre il coro "Le Piccole Colonne" eseguirà "Tu scendi dalle stelle" e "Santa Claus Is Coming To Town" che è anche la sigla di chiusura della trasmissione. L'attrice trentina Gloria Gabrielli racconterà alcune leggende sul Natale, e aneddoti divertenti di un tempo, ricordando a tutti che desideri, sogni e speranze sono stati e resteranno uguali nei secoli dei secoli mentre la performer di arte magica Liliana Longin presenterà un breve spettacolo ricco di colore ed allegria e di forte impatto visivo. Il tenore Valerio Manzana si esibisce nelle canzoni "Mamma " di Beniamino Gigli, e "Amaola" mentre il maestro Andrea Fuoli dirige la soprano Kate Madley in due famosissimi brani natalizi: "Stille Nacht" e "Oh Holy Night". Stella della serata Vittorio De Scalzi anima dei mitici New Trolls che suonerà "Quella carezza della sera" e in un secondo momento, eseguirà un medley di alcuni successi del gruppo come "Davanti agli occhi miei", "Una miniera", "Io che ho te" ed "Aldebaran". L'attore Luciano Ciechi vestirà i panni di un Babbo Natale pronto a restituire i regali che i nonni hanno fatto nella loro vita a figli e nipoti: l'amore, il tempo, la saggezza, e il più bel regalo: "quella carezza della sera" che oggi manca tanto a molti dei loro nipoti.