Menzione speciale alla XIX edizione del "Riff Awards - Rome Indipendent Film Festival" per il cortometraggio "Amore Cane" del regista trentino Jordi Penner. Presentato ufficialmente proprio nell'ambito del Riff Award, un festival proposto interamente online su mymovies.it, "Amore Cane" ha dunque subito fatto centro. La giuria ha infatti definito la pellicola made in Trentino come: "Un corto con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. Comprensibile la soddisfazione di Jordi Penner preso in contropiede da questo riconoscimento: <Per noi era già un onore aver partecipato al Riff Award – racconta all'Adige il regista – ed ogni premio era al di fuori delle nostre aspettative.

La giuria del "Riff" praticamente ha “aggiunto” un premio alla propria line up apposta per il nostro corto, donandoci una menzione speciale e questo ci rende orgogliosi>. Penner è stato invitato a partecipare alla cerimonia di premiazione che si è svolta, per forza di cose, interamente on line, capendo che qualcosa di grosso bolliva in pentola: <Poi mi sono trovato a ricevere i complimenti del direttore del festival Fabrizio Ferrari e sentire la menzione pronunciata dalle labbra di Fabrizio Lucci, direttore della fotografia di moltissimi film di Genovese. Sempre Ferrari ha anche evidenziato la volontà di proporre, appena le condizioni lo permetteranno, una giornata dedicata alla proiezione delle pellicole vincitrici con la presenza dal vivo a Roma>.

Il regista roveretano tiene sempre ad evidenziare come dietro ai venti minuti di “Amore Cane” vi sia un lavoro di squadra a cominciare dagli attori Giovanni Anzaldo e Gaia Messerklinger: <Un'accoppiata perfetta che mi hanno fatto dono di una prestazione da cinema di alto livello>. Insieme a loro Daniele Leoni, aiuto regia e vfx artist: <Che ha creduto subito nel progetto e per settimane è stato al mio fianco sul lavoro di preproduzione, ed è stato poi perfetto sul set e negli effetti visivi in postproduzione>.

Preziosa la collaborazione di Nicola Cattani: <Che ha reso ed arricchito alla perfezione la visione che avevo del film, portando la sua creatività ed esperienza sul set con grandi idee e una luce perfetta per il racconto>. L'elenco dei ringraziamenti sarebbe ancora lunghissimo, da non dimenticare anche la band dei Bankrobber con Giacomo Oberti autore delle musiche del film e il fonico di presa diretta Giuseppe Aceto, ma intanto Penner guarda al futuro: <Ci auguriamo che questo sia il primo di tanti altri festival, quello di “Amore Cane”è un percorso appena iniziato e non vediamo l'ora di poter vedere il nostro lavoro in una sala dove si respira l'emozione del pubblico. L'obiettivo è quello di mostrarlo non solo in Italia ma a livello internazionale grazie anche al lavoro di Tiny Distribution e di Zen Movie con Giulio Mastromauro>.