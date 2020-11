Centrale Fies rilancia: "Bivouac", cinque appuntamenti di sperimentazione in remoto

Nasce su iniziativa di Centrale Fies «Bivouac», programma di cinque attività dedicate a differenti segmenti della comunità locale, nazionale e internazionale, che porta avanti il lavoro di XL, la programmazione «esplosa» che Centrale Fies ha intrapreso sul finire del primo lockdown.

Bivouac raccoglie il quarto e ultimo appuntamento di Inbtwn - In Between, la galleria digitale curata da Claudia D’Alonzo. Online il primo dicembre sarà visibile su www.inbtwn.it l’artista e performer post-mediale Mara Oscar Cassiani con una performance intitolata «Bondone».

Dalla seconda metà di dicembre e per tutto il mese di gennaio 2021, Centrale Fies presenta poi «Perform!», una serie di video-lezioni in doppia lingua italiano/tedesco, di avvicinamento e conoscenza della performance art storica per i più piccoli.

Dal 7 al 18 dicembre si terrà poi la quinta edizione di «Trentino Brand New», quest’anno in forma di webinar gratuito, che indaga differenti forme di formazione non convenzionale.

La programmazione invernale ha inoltre visto compiersi - live - la seconda sessione della Free School of Performance di Live Works con due alunni che hanno inaugurato le lunghe residenze di ottobre 2020.

In programma la prossima residenza e studio visit di Live Works vol 8 a marzo con Olia Sosnovskaya e Marnie Slater & Alberto García del Castillo di Buenos Tiempos, Int.

Perchè Bivouac? «I fuochi del bivacco indicano le attività di un luogo che pratica la resistenza, la cura e il rifugio. I luoghi della cultura sono chiusi al pubblico, ma Centrale Fies tiene aperti e potenzia i progetti che hanno a che vedere con la formazione, lo studio e lo sviluppo della ricerca: in presenza quando possibile nel rispetto delle direttive di contenimento dell’epidemia, e in remoto con gallerie digitali, webinar e format video», afferma Dino Sommadossi, storico co-fondatore con Barbara Boninsegna di Drodesera e poi Centrale Fies.