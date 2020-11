Una serie di residenze teatrali, legate anche a nomi di rilievo del teatro italiano come quelli di Giuseppe Cederna, Sergio Maifredi e Corrado d'Elia e alcuni spettacoli, legati a compagnie regionali proposti, gratuitamente, on line in modalità streaming.

Queste le strade che intende percorrere il Centro Servizi Culturali S. Chiara per tenere viva la proposta teatrale in questo momento così difficile per l'emergenza coronavirus. Dopo aver sospeso la vendita di tutti gli eventi programmati fino al prossimo 3 dicembre anche il S. Chiara ha dovuto rivedere la propria attività adattandola alle circostanze imposte da questo particolare momento. Nel pieno rispetto del decreto ministeriale in vigore, che vieta la presenza in sala del pubblico ma che non prevede la sospensione dell'operatività dello spazio teatrale, l'ente ha deciso di aprire i propri spazi a quattro compagnie impegnate in altrettante residenze teatrali, per un momento di studio, di lavoro e di approfondimento.

«Ci siamo impegnati - spiega a l'Adige Francesco Nardelli , direttore del S. Chiara - ad offrire al pubblico, attraverso uno strumento come quello dello streaming o dei social, degli strumenti d'intrattenimento in grado di dimostrare come il teatro non si sia fermato. Nello stesso tempo permettiamo al nostro personale di avere una continuità lavorativa nella speranza che ci siano buone notizie dopo il 3 dicembre. Per queste iniziative approfittiamo della collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e il Coordinamento Teatrale Trentino per valorizzare quelle compagnie e quelli spettacoli selezionati all'interno del bando sulle compagnie professionali della nostra regione. Sarà una proposta per forza di cose diversa ma è comunque un modo anche per le compagnie di calcare i palcoscenici del Cuminetti di Trento e dello Stabile di Bolzano dove verranno ripresi gli spettacoli».

La prima compagnia ha iniziato la propria attività questa settimana con l'attore Giuseppe Cederna come protagonista (nella foto).

Noto al grande pubblico grazie al film Premio Oscar «Mediterraneo» di Gabriele Salvatores, Cederna è impegnato al Cuminetti con «L'isola del tesoro», spettacolo in allestimento dedicato all'omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson, con la regia di Sergio Maifredi, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con il S. Chiara.

A seguire, dal 17 al 24 novembre, il Sociale ospiterà un interprete di spicco del palcoscenico italiano come Corrado d'Elia , alle prese con «I promessi sposi», una nuova produzione dedicata al romanzo di Alessandro Manzoni.

Sul fronte delle realtà artistiche territoriali: dal 16 al 21 novembre il Sociale sarà la location della residenza teatrale della compagnia di Filippo Andreatta , Ohy - Office for a Human Theatre, impegnata con un lavoro di studio sull'uso scenico di luci, suoni e movimenti della meccanica teatrale, mentre dal 25 al 30 novembre al Cuminetti arriverà la nuova produzione di Evoè!Teatro intitolata «Fuck man».

Quattro progetti che troveranno spazio sui canali online del Centro attraverso la fruizione gratuita di video pillole dal nome evocativo, «Teatro sbloccato», raccolte durante i giorni di residenza. Il pubblico potrà rimanere in contatto on line con la vita del teatro, partecipando alle diverse fasi della produzione artistica. Il sipario del teatro virtuale si alzerà invece in un'apposita sezione all'interno del sito internet, www.centrosantachiara.it, con la visione di sei produzioni territoriali, delle quali tre sono rivolte al mondo dei ragazzi con inizio alle 16.30.

Partendo dai più piccoli. il 14 novembre sarà possibile assistere a «Fiabe e leggende delle Dolomiti», con i burattini di Luciano Gottardi , il 21 novembre toccherà al Teatro delle Quisquilie con «Storie di Gianni», mentre il 28 novembre sarà il turno de «La bottega dell'aria» di Finisterrae Teatri . Tre saranno anche gli spettacoli del programma serale: «Left (L)over» di Scenari Improvvisi , La Petit Mort Teatro e Evoè!Teatro (il 26 novembre alle 21), «Maria Stuarda», portata in scena dalla Bottega Buffa CircoVacanti , e «La grande nevicata dell'85» della compagnia Arditodesìo , entrambi in data ancora da definire. Da evidenziare come tutti gli spettacoli saranno visibili solo nel giorno e nell'orario di messa in onda e non più fruibili successivamente on line.