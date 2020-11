A seguito del DPCM 3 novembre 2020 - che ha previsto la proroga della sospensione di tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto fino al giorno 3 dicembre p.v. -, il Centro Servizi Culturali S. Chiara comunica la corrispondente sospensione dell’attività di vendita di eventi programmati fino a tale nuova data.

Il Centro precisa che gli spettacoli programmati dall’Ente in questo arco temporale sono annullati.

In merito alle modalità di rimborso, si precisa che sarà effettuato secondo le modalità indicate dalle disposizioni governative (Decreto legge n° 137 del 28 ottobre 2020). Il rimborso avverrà seguendo le indicazioni presenti sul sito internet del Centro https://www.centrosantachiara.it/spettacoli/rimborso-covid-19, e dovrà essere richiesto entro il 31 gennaio 2021 per biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli programmati fino al 3 dicembre 2020, e successivamente annullati.

Resta inteso che eventi in calendario dopo la sospensione dell’attività prevista dal DPCM rimangono programmati a tutti gli effetti, salvo diversa disposizione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952