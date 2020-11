Con "A quei che s-commettendo acquistan carco", una performance che racconta il canto XXVII dell'Inferno, il gruppo teatrale del liceo Rosmini partecipa al Festival Dantesco 2020.

Il festival, alla sua decima edizione, previsto per aprile 2020 ma rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, si sta svolgendo in questi giorni (da venerdì scorso a domenica 8 novembre) in streaming video nazionale. Una dieci-giorni con letture, curiosità, reportage dai luoghi danteschi d'Italia, presentazioni di libri, anteprime, interviste, nonché con il tradizionale concorso performativo nazionale per giovani attori, musicisti, danzatori e artisti visivi.

Ed è proprio in quest'ultima sezione che troviamo i ragazzi del liceo, accompagnati dalle referenti Silvia Pontiggia e Claudia Resinelli, con il loro "A quei che s-commettendo acquistan carco" (Inf. XXVII, 136)

Un'esibizione – allestita con la regia di Michele Comite e la coreografia di Hillary Anghilleri - che i ragazzi descrivono così: «La parola di Dante ci trasforma: seguirlo all'Inferno significa osservare la società con nuovi occhi. Gli sciaurati che per sè fuoro e i seminatori di divisioni lacerano ancora oggi il nostro presente. Questo il senso della nostra messa in scena».

Video e montaggio sono di Nicolò Capovilla.

Interpreti dello spettacolo che partecipa al concorso in onore di Dante sono: Cecilia Torboli, Margherita Campolongo, Beatrice Monte, Roberto Gelmini, Cristian Montesano, Alisia Aurora Calzà, Giulia Spagnolli, Arjana Gjyli, Sergio Sartori, Eleonora Guanella, Vittorio Benoni, Sofia Bonella, Michel Torboli, Beatrice Sartori, Monica Marchese, Rosy Manganelli, Valentina Bonazza, Anna Zuccolin, Teresa Turella, Anna Martini, Laura Panizza, Gaia Tomasini, Lita Zardini, Elisa Papadia.