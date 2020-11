Si apre in modalità streaming la Stagione teatrale del Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Lo spettacolo Romeo e Giulietta. Una canzone d'amore , con Paola Gassman e Ugo Pagliai sarà infatti fruibile giovedì 5 novembre alle 20,30 in diretta streaming dal Teatro Sociale gratuitamente sul sito internet del Centro per chi sia già in possesso di un abbonamento per la Stagione in corso o del biglietto allo spettacolo anche per tutte le repliche previste.

Gli abbonati, che si aggirano intorno alle 900 persone, e tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per le quattro date dello spettacolo, troveranno sul sito una finestra d'accesso nella quale dovranno inserire un codice alfanumerico presente sull'abbonamento o sul tagliando.

Va anche sottolineato come «Romeo e Giulietta» sarà visibile unicamente in questa occasione e non sarà, per ora, più disponibile sul sito del Centro Santa Chiara né in modalità on demand né in visione gratuita.

Costretto alla sospensione di ogni attività, per ora fino al 24 novembre, il Santa Chiara, prova a resistere con una nuova offerta. «In questo momento di grande incertezza - recita un comunicato dell'ente - caratterizzato dall'epidemia di Covid-19, sono state molte le persone che hanno comunque deciso di dare fiducia alla programmazione messa in cartellone, sottoscrivendo un abbonamento o semplicemente acquistando un biglietto per uno degli eventi. Come segno di ringraziamento verso questo atto di fiducia, il Centro ha quindi deciso di aprire il proprio sipario in una forma diversa».

Giovedì prossimo quindi il sipario si alzerà sul sito internet centrosantachiara.it per trasmettere in diretta streaming dal Teatro Sociale «Romeo e Giulietta. Una canzone d'amore». Una veste certamente insolita, differente rispetto allo spettacolo "dal vivo", che vuole tuttavia offrire al pubblico la possibilità di sperimentare una nuova modalità di fruizione. Lo spettacolo, va precisato, non verrà ripreso attraverso un'unica telecamera fissa, ma verranno riprodotte alcune delle esperienze visive offerte dallo spettacolo dal vivo, consentendo allo spettatore di godere di una rappresentazione il più dinamica e realistica possibile.

Anche se non si sarà presenti in teatro ci si potrà dunque gustare l'esibizione di due grandi interpreti del palcoscenico italiano come Paola Gassman e Ugo Pagliai, impegnati con la rilettura di un grande classico della produzione shakespeariana. Nato da una collaborazione tra Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese, il nuovo lavoro di Valeria Raimondi ed Enrico Castellana guarda all'opera del commediografo inglese con uno sguardo tanto profondo quanto irriverente portando ad un ribaltamento della prospettiva originale. Una nuova rilettura che mette da parte il contorno e si concentra solamente sui protagonisti della vicenda: Romeo e Giulietta, una coppia ora più anziana, protagonista di un amore totale e impossibile.

Va evidenziato come la fruizione dello spettacolo in streaming non pregiudica il diritto dell'utente di richiedere il rimborso secondo le modalità indicate dalle disposizioni governative: rimborso che dovrà avvenire seguendo le indicazioni presenti sul sito web del Santa Chiara e dovrà essere richiesto entro il 24 novembre per biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli programmati fino a tale data e successivamente annullati a causa delle disposizioni dell' ultimo Dpcm sull'emergenza Covid-19 relative alla chiusura degli spazi teatrali.