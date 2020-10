Come è noto, la firma da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del nuovo decreto della presidenza del consiglio, il Dpcm prevede - tra le altre restrizioni per la prevenzione del contagio - anche la chiusura di teatri e cinema. Quindi anche Pergine Festival è costretto ad annullare la programmazione prevista tra il 27 e il 31 ottobre in occasione dell’Autumn Edition. Per chi aveva già acquistato il biglietto è garantito il rimborso: presto saranno chiarite le modalità su sito e canali social del Festival.

Nel 2020, caratterizzato da un’emergenza sanitaria che ha stravolto i piani di molte organizzazioni e molti settori, Pergine Festival aveva riorganizzato la programmazione dividendola per la prima volta in in due stagioni. Nel mese di luglio, infatti, è andata in scena la Summer edition che prediligeva eventi all’aperto e per pochi spettatori. Ora, a seguito della firma del decreto, l’annullamento dell’edizione autunnale.