È quello di Arisa il primo nome di rilievo annunciato per la nuova rassegna autunnale «Musica nei castelli» che proporrà, nelle prossime settimane, una serie di appuntamenti musicali in alcuni manieri del Trentino. Arisa sarà infatti in concerto il 17 ottobre alle 16 nella cornice di Castel Beseno accompagnata dal pianista Giuseppe “Gioni” Barbera. Fra i brani in scaletta anche «Ricominciare ancora» l’ultimo singolo di una delle voci in rosa più note della scena italiana. Un brano scritto per lei da Federica Abbate e Claudia Franchini che è emerso nelle ariplay radiofoniche negli ultimi mesi.

Arisa, che nelle ultime settimane si è presentata con un nuovo look segnato da capelli a caschetto, proporrà le sue canzoni di maggior successo come «Sincerità», «La notte», «L’amore è un’altra cosa», «Controvento» e «Meraviglioso amore mio».

L’artista, nata Genova ma di origini potentine, ha raccontato in questo modo la storia di «Ricominciare Ancora»: «È il sogno, un altro, che si realizza. Ho sempre pensato per gioco che un giorno sarei stata libera di esprimere i miei ideali scegliendo cosa cantare e come, rivolgendomi alle persone in maniera sincera, proprio come avevo iniziato. Quello che mi è capitato in questi anni è stata a volte la difficoltà di comunicare le mie idee in maniera chiara e la difficoltà di stabilire rapporti interpersonali produttivi nel mio lavoro. Ho davvero una personalità sui generis e la pago. Ma non è detto che un limite debba sempre fermarci».

Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha scelto di proporsi con le sue nuove produzioni senza una major discografica alle spalle affidandosi ad una distribuzione indipendente:



Biglietti per il concerto a Castel Beseno disponibili in prevendita da martedì nel circuito PrimiAllaPrima.