Lella Costa, Mariella Speranza, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Rocco Papaleo con Fausto Paravidino. Alessandro Albertin e Andrea Pennacchi, per il teatro, insieme a, sul fronte musicale, Cristiano Godano, dei Marlene Kuntz, Caterina Cropelli e Le Orme, band leggendaria del prog rock italiano. Sono alcuni dei protagonisti della Stagione 2020-2021 organizzata al Teatro Comunale di Pergine da Aria Teatro e Comune di Pergine in collaborazione con il Coordinamento teatrale trentino. «Ripartiamo - ha spiegato il direttore del Teatro Denis Fontanari - con una proposta ricca di novità e di linguaggi diversi che si intrecciano. Sette gli spettacoli della Stagione del Comune e altrettanti di quella del Teatro con una duplice replica per ogni appuntamento».

S’inizia, il 9 ottobre in un teatro che potrà ospitare al massimo 220 spettatori, con l’evento fuori stagione, «Dove va la vita» con Marinella Speranza realizzato insieme alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Il 19 novembre Giacomo Poretti mette in scena «Chiedimi se sono di turno» un one man show dedicato alla vita da infermiere e ai racconti di corsia. Si prosegue il 25 e 26 novembre con Maurizio Lastrico, il dantista di Zelig, che poi lascerà la scena a due monologhi al femminile: il 21 dicembre con Lella Costa che raccoglie l’invito di Franca Valeri ad interpretare il test da lei scritto «La vedova Socrate», mentre Marta Cuscunà in «La semplicità ingannata» parla del destino collettivo di generazioni di donne e della possibilità di farsi “coro” per cambiarlo (3 e 4 marzo).

Diversi gli spettacoli inerenti a tematiche contemporanee: dalla ricostruzione dei fatti dell’ottobre 2018 con Andrea Pennacchi in «Da qui alla luna. La tempesta Vaia» (31 marzo), al racconto sulla tragedia degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo con Davide Enia ne «L’abisso» (10 febbraio).

Il 3 e 4 febbraio Alessandro Albertin interpreta «Perlasca. Il coraggio di dire no», il racconto su Giorgio Perlasca, un eroe del Novecento capace di salvare dalla deportazione oltre cinquemila persone. «Dentro. Una storia vera, se volete», (16-17 dicembre), racconta una storia vera di abuso su minori mentre «La badante» (10 dicembre) è interpretato da Pino Costalunga e Mariangela Diana. Ad aprire il nuovo anno, il 20 gennaio, Fausto Paravidino e Rocco Papaleo con «Peachum. Un’opera da tre soldi» dedicato all’antieroe Peachum, il re dei mendicanti dell’«Opera da Tre Soldi» di Brecht. Il 17 e 18 febbraio spazio ad ariaTeatro con «Ogni istante dei nostri incontri» e sempre di ariaTeatro è la nuova produzione «Bye bye Blackbird» (7 e 8 aprile). Da brividi, il 17 marzo, «Misery» messa in scena tratta dal romanzo di Stephen King con Filippo Dini e Arianna Scommegna. Il 24 e 25 marzo in scena «Overload» mentre, fuori stagione, il 10 e 11 marzo la dark comedy «Una mano mozzata a Spokane».

Due i recuperi della stagione scorsa: il 22 e 23 ottobre «Dove sono le donne», di e con Michela Murgia e il 12 gennaio «Supermarket. A modern musical tragedy».

Per la musica il 24 ottobre on stage la cantautrice trentina Caterina Cropelli mentre il 21 novembre le note saranno quelle di Dado Moroni & Max Ionata con «Two For Yoy». Il 12 dicembre la «FaRe Jazz Big Band» propone un live dedicato al jazz rock e alla fusion degli anni ’80. Due i concerti dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento: sabato 6 febbraio con Stefano Ferrario, maestro concertatore, Alejandro Luis Biancotti, violoncello, e Bruna Pulini, pianoforte mentre il 5 maggio sarà la volta di Marco Pierobon, trombettista e direttore d’orchestra. Sabato 20 febbraio ecco «Le Orme» con il loro «The Last World Tour» mentre sabato 16 gennaio Cristiano Godano si racconterà attraverso le canzoni del disco solista «Mi ero perso il cuore». In cartellone anche la musica per banda con 4 appuntamenti organizzati dalla Banda Sociale di Pergine, i 7 spettacoli di Teatro Ragazzi e il Festival Bellandi dall’8 al 20 aprile.

Tre gli eventi dedicati alla danza e legati al Centro S. Chiara; il 18 novembre con la compagnia Spellbound, il 13 gennaio con l’ eVolution dance theater in «Blu infinito» e il 16 marzo con «Arcaico» del Balletto di Roma.

Per ulteriori dettagli su eventi ed abbonamenti: www.teatrodipergine.it.