David Letterman torna su Netflix con la terza stagione di «Non c'è bisogno di presentazioni» («My Next Guest Needs No Introduction»). Lo show andrà in onda dal 21 ottobre e rispetto alle due precedenti serie avrà solo quattro puntate rispetto a sei.

Tra gli ospiti previsti Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle e Lizzo.

La prima stagione ha debuttato il 12 gennaio del 2018 con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama mentre la seconda stagione ha preso il via l'anno successivo con Kanye West.