Dopo la brusca interruzione dello scorso marzo, la stagione di prosa del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento riparte con una programmazione eterogenea, curata dal direttore Francesco Nardelli.

Come negli anni passati, saranno 20 gli appuntamenti in calendario (perlopiù nuove produzioni), distribuiti all’interno delle due rassegne: la «Grande prosa» (che si terrà al Teatro Sociale) e le «Altre tendenze» (al Teatro Sociale e all’auditorium Melotti di Rovereto).

Tra i tanti i protagonisti della scena nazionale che calcheranno i palcoscenici trentini vi sono diversi volti noti del teatro italiano, quali Paola Gassman, Ugo Pagliai (il «grande vecchio» del teatro italiano, con i suoi 83 anni), Luca Lazzareschi, Laura Marinoni, Rocco Papaleo, Fausto Paravidino, Ottavia Piccolo, Paolo Pierobon, Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini ed Elio De Capitani.

L’inaugurazione della stagione 2020/21 sarà lo spettacolo «Romeo e Giulietta» con Paola Gassman e Ugo Pagliai, il 5 novembre, al Teatro Sociale di Trento.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione agli spettacoli, a causa della riduzione della capienza dei teatri (operata per ottemperare alle disposizioni previste anti Covid-19) che ha comportato una ridefinizione dei posti effettivamente disponibili, non possono più ritenersi valide le modalità effettuate fino allo scorso anno.

Le categorie di prezzo scenderanno così a due, con i palchi laterali (posti davanti) che avranno lo stesso costo dei posti in galleria (posti dietro dei palchi centrali e loggione). Rimane valida solamente la riduzione per gli under 26.

Per la stagione Grande Prosa 2020/2021 sarà quindi possibile, per il momento, sottoscrivere un abbonamento comprensivo di quattro spettacoli (fino al 31 dicembre 2020) ad un prezzo che oscilla tra i 25 e i 60 euro. Si informa che ai possessori del vecchio abbonamento sarà concesso diritto di prelazione sulla nuova sottoscrizione, che potrà essere esercitato a partire da sabato 19 settembre 2020. Per tutti gli altri, invece, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento a partire da sabato 3 ottobre 2020. Gli abbonamenti saranno acquistabili presso le casse del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19).

I biglietti saranno invece disponibili ad un costo tra gli 8 e i 20 euro, con la novità del “Palco congiunti a teatro”: per chi potrà dimostrare attraverso un’autocertificazione di essere congiunto, sarà infatti possibile acquistare l’intero palco ad un prezzo di 55 euro (4 o 5 posti), a partire da sabato 3 ottobre 2020.

I biglietti saranno infine in vendita da sabato 17 ottobre 2020, e saranno disponibili anche sul sito www.primiallaprima.it e presso le Casse Rurali.

Non potendo garantire lo svolgimento in presenza degli incontri, quest’anno non si terranno i consueti appuntamenti con i FOYER DELLA PROSA. Tuttavia, l’offerta del Centro Servizi Culturali S. Chiara non farà mancare le occasioni di approfondimento, grazie ad un arricchimento del materiale presente sul sito internet.