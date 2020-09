Appuntamento con il Giardino d'estate Ragazzi, rassegna dedicata ai più piccoli, realizzata dal Centro Santa Chiara in condivisione con il Coordinamento Teatrale Trentino.

Domani alle ore 17.30, nel Giardino Aleksandr Isaevic Solženicyn (ex Parco S. Chiara) , si partirà per un viaggio sulla Luna, spettacolo di comicità, teatro d'immagine e acrobazie aeree ideato e interpretato da Valentina Franchino (ValeSullaLuna). Una donna gioca a fare la sposa, ma non trova la sua anima gemella e allora non resta che partire.

Ci sono lei, la luna, e gli oggetti che le nasconde. Una stella le porterà le voci del mare, voci che fanno volare.

Esilaranti giochi e rocambolesche acrobazie aeree per farci arrivare alla libertà e alla magia che solo il volo può dare.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, l'ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria al numero verde 800013952, dalle ore 14. Obbligo di mascherine per i maggiori di sei anni.

Mascherina che si può togliere dopo aver preso posto.