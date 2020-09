La fiaba «Il Gruffalò» di Julia Donaldson diventa per la prima volta in Italia un musical che sarà presentato in anteprima a Trento il 20 settembre all’auditorium Santa Chiara di Trento e a Jesi il 22 settembre.

L’allestimento della commedia musicale è nata da un’idea di Fondazione Aida di Verona, che ha ottenuto dalla casa editrice Macmillan Children’s Books i diritti per la messa in scena della storia. Il musical è una coproduzione con il Centro servizi culturali S. Chiara di Trento e il Teatro stabile del Veneto, con il sostegno della Fondazione Caritro e della Provincia autonoma di Trento e la collaborazione della Bernstein School of Musical Theatre e del Coordinamento teatrale trentino.

Dopo l’anteprima di Trento e Jesi, lo spettacolo debutterà a Milano, al Teatro Manzoni, il 14 e il 15 novembre. La regia è affidata a Manuel Renga, le musiche, tutte originali, sono state composte da Patrizio Maria D’Artista. I pupazzi sono stati realizzati da Mariangela Gabrieli.