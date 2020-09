Con l'arrivo di settembre andranno in scena gli ultimi appuntamenti della rassegna estiva «Tra le mura». Oggi al Castello di Pergine la compagnia Arditodesìo propone L'ultima passeggiata sulla luna alle ore 21.

Lo spettacolo è in collaborazione con il Laboratorio per la Comunicazione delle scienze fisiche del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento, all'interno del progetto Jet Propulsion Theatre e racconta – attraverso la voce di Stefano Oss e le musiche composte ed eseguite dal vivo da Enrico Merlin – le incredibili avventure delle missioni Apollo e dell'astronauta Eugene ("Gene") Cernan , l'ultimo uomo a camminare sulla luna.

Tutti hanno impresso nella mente i primi passi sulla Luna nel luglio 1969 di Neil Armstrong. Con lui Buzz Aldrin. Con loro Michael Collins che li aspetta in orbita lunare. Emozioni incredibili. Altri 10 astronauti lasciarono in seguito le loro impronte nella regolite, la polvere lunare. Il primo, Neil Armstrong, non si scorda mai. Ma neppure l'ultimo. Colui che ha chiuso dietro di sé il portello del Modulo Lunare, il "Challenger", lo sfidante, era Eugene Cernan. La persona che per ultima ha osservato nel dicembre del 1972 i chiaroscuri dei crateri del nostro satellite chiedendosi chi e quando dopo di lui avrebbe ripetuto questa impresa. Una storia di passione. E di scienza. In caso di pioggia al Teatro comunale di Pergine.