Il paesaggio d'alta quota come palcoscenico naturale per un emozionante concerto all'alba. Oltre 450 le persone che stamani, ai Piani del Vioz, nel magico scenario del Gruppo Ortles Cevedale, hanno partecipato all’esibizione del Coro Sasso Rosso della Val di Sole, coro polifonico, per scelta e per repertorio di impostazione musicale di ascendenza popolare, accompagnato dalla voce narrante di Simonetta Gabrielli.

Il gruppo musicale, testimone di un'epoca in cui le forme di espressione popolare sono ancora ben presenti e diventano le radici forti ed autentiche della pianta sviluppatasi nei decenni successivi, nasce oltre 50 anni fa. Uno strumento di trasmissione orale di usi e consuetudini antiche, della continuità della tradizione agricola, boschiva, artigianale.

Questi valori sono diventati patrimonio di esperienza trasmesso di decennio in decennio, mantenendo fermi il suono, la timbrica, l'amalgama di un complesso che è stato e vuole continuare ad essere portatore di quella cultura musicale popolare tanto importante nel linguaggio espressivo di una gente semplice e fedele alle tradizioni, come è quella che da sempre esprime la Terra solandra.

(Foto di Mauto Mariotti)