A Bolognano «Il coraggio di Bianchina»

Per «L’Òra dei burattini» la compagnia Teatro Arjuna porta in scena oggi 11 alla scuola di Bolognano ad Arco lo spettacolo «Il coraggio di Bianchina» (ore 21).

Una cosa morbida, una cosa soffice, è bianca, è viva… E mentre una palla si muove nel cielo, qualcuno nella fattoria dovrà affrontare scelte importanti.

La vita richiede coraggio… Si racconta che una volta, anzi due… Già perché le due storie, ambientate tra le valli alpine, narrano di principi e principesse, di streghe e streghette, suggestioni legate all’immaginario popolare di un tempo lontano ma che ancora oggi riescono a far breccia nei bambini.

Tra le pagine di un grande libro i personaggi si rincorrono qua e là per coinvolgere e affascinare grandi e piccini. Pupazzi animati, personaggi con strani caratteri, a volte saggi, a volte imprevedibili e burloni si alternano accompagnando Bianchina in un viaggio di coraggiosa trasformazione. Le emozioni si vivono e si sviluppano per poter crescere insieme agli altri, in un gioco avventuroso.