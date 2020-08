Sei appuntamenti, tutti ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, che dal 7 agosto al 9 settembre, sempre alle 17.30, animeranno la cornice del Giardino Aleksandr Isaevic Solženicyn (ex Parco S. Chiara), accogliendo compagnie territoriali e nazionali, tra clownerie, magia, filastrocche, bolle di sapone e teatro di narrazione.

Queste le coordinate della rassegna «Giardino d'estate ragazzi» organizzata dal Centro S. Chiara in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, che si aprirà venerdì 7 agosto, con lo spettacolo proposto dal Collettivo Clown intitolato «Balloon Adventures». Una rappresentazione dolce amara con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante per un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio «alla stessa ragione del viaggio, viaggiare».

Venerdì 14 spazio alla lettura animata itinerante di «A spasso con Gianni»: un omaggio che Il Teatro delle Quisquilie ha voluto rivolgere al celebre scrittore e poeta per l'infanzia, Gianni Rodari, rileggendo alcune sue storie. Per il terzo appuntamento, mercoledì 19 agosto, ecco le bolle di sapone di «Bubbles Delivery» spettacolo quanto mai attuale di e con Michele Cafaggi, Studio Ta-Ddaa. Un clown esperto in bolle di sapone ed un pianista esperto in frivolezze musicali si ritrovano, come altre 7 miliardi di persone circa, spiazzati e disorientati da una pandemia che mette in discussione le loro vite e il loro futuro. Intrepidi e sognatori decidono di reinventarsi, restaurano un Risciò a pedali modello vacanze al mare e armati di buona volontà si buttano nel mondo delle consegne a domicilio. Mercoledì 26 agosto la rassegna prosegue con «Il cantinbanco» di Nicola Sordo, clown, attore, cabarettista e cantautore, protagonista di uno spettacolo all'apparenza "semplice", ma decisamente molto coinvolgente: in piedi sopra un banco, sul verde prato del giardino Solženicyn, Sordo porterà il giovane pubblico dentro un viaggio immaginario, tra musica e parole.

Venerdì 2 settembre in scena «Jack e il fagiolo magico» portato in scena da I Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri, tratto dall'omonima fiaba inglese. Qui fra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie, i due stravaganti vagabondi contastorie, interpretati da Giacomo Anderle e Alessio Kogoj, restano sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. La rassegna si conclude mercoledì 9 settembre con lo spettacolo di comicità, teatro d'immagine e acrobazie aeree di Valentina Franchino, dall'evocativo titolo «Sulla luna». Per ulteriori informazioni e prenotazioni: numero verde 800013952, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.