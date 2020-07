La Bisanzio di Sollima a Trento

È già un successo lo spettacolo previsto per questa sera a Trento in piazza Cesare Battisti alle 21.30 per la rassegna del Teatro capovolto di Trento d’estate con il grande violoncellista palermitano Giovanni Sollima insieme alla Piccola Orchestra Lumière diretta da Marcello Fera. È infatti tutto esaurito, non ci sono più biglietti, purtroppo. Un successo favorito anche dal prezzo del biglietto assolutamente popolare, fissato a 5 euro.

Giovanni Sollima e La Piccola Orchestra Lumière metteranno in scena le musiche del compositore trentino, Nicola Segatta. Si tratta di una “prima” del «Concerto Bizantino», creato dal maestro trentino, molto amato da Sollima, anche perché è stato suo valido allievo all’Accademia Romanini di Brescia, da lui diretta.

L’opera si ispira a Bisanzio e vuole rappresenta un ponte ideale tra Oriente e Occidente, «tra le due polarità, i due emisferi che dialogano da millenni nel cervello dell’umanità». Giovanni Sollima è uno dei massimi interpreti a livello internazionale del violoncello. Eppure, pur essendo un musicista di formazione classica, è amato da tutti per la sua capacità trasversale di unire suoni. Non a caso ha diretto anche il Festival popolare della Taranta. Sollima ha una energia straordinaria che sa trasmettere al pubblico quando suona, oltre a doti istrioniche non banali che gli permettono di entrare in sintonia con gli spettatori giocando sempre sul filo dell’ironia e esaltantosi con virtuosismi incredibili e smitizzando la figura del musicista eccessivamente serioso aggrappato al suo violoncello, peraltro di gran pregio, visto che si tratta di uno strumento del 1679 costruito da Ruggeri a Cremona.

Gli organizzatori del Centro Santa Chiara invitano il pubblico a presentarsi con congruo anticipo in ragione delle procedure di ingresso. L’accesso verrà consentito a partire dalle ore 20.15. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. Tutti i posti sono al coperto. Pertanto, l’evento si terrà anche in caso di pioggia.